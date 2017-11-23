Россияне пожаловались на свои зарплаты

Абсолютное большинство россиян не могут назвать собственную зарплату достойной. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутинговой компании HeadHunter, передает РИА Новости.

«69 процентов отечественных специалистов не могут назвать свою заработную плату достойной», — говорится в исследовании. Достойной свою зарплату смогли назвать только три процента россиян. Столь низкие показатели, как отмечают в компании, сохраняются уже второй год.

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Более того, негативная тенденция усиливается: если в 2016 году около 30 процентов респондентов рассказали, что денег им хватает только на основные траты, то в 2017 году их стало уже 35 процентов. Люди стремятся нарастить дополнительные доходы — 30 процентов дополнительно подрабатывают, 28 процентов получают помощь от жены/мужа.

Больше всего средств россияне, по данным опроса, тратят на еду — 79 процентов опрошенных. На втором месте услуги ЖКХ (40 процентов), замыкает тройку аренда жилья или выплата ипотеки (32 процента). По уровню зарплат ожидаемо лидирует Москва (62 тысяч рублей), Московская область (47 тысяч) и Санкт-Петербург (46 тысяч).

При этом больше всего довольны своими зарплатами жители Нижегородской области и Москвы (по 26 процентов), замыкает тройку довольных регионов Тюменская область (25 процентов).

Служба исследований HeadHunter опросила 9560 российских работников в период с 17 октября по 7 ноября. В четверг, 23 ноября, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что россияне резко нарастили объем микрозаймов «до зарплаты».