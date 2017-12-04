Подсчитаны потенциально невыездные россияне-должники

По итогам 2017 года около 6,8 миллиона россиян, имеющих долги, могут стать потенциально невыездными. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Домашние деньги», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В данный момент в России более 9 миллионов заемщиков имеют просроченную задолженность перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО) более 90 дней. У 75 процентов из них, или 6,8 миллиона человек (8-9 процентов экономически активного населения России), долг превышает 30 тысяч рублей, отмечается в исследовании.

В соответствии с законом о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию на границе остановят граждан, не исполняющих обязательств, наложенных на них судом, — то есть тех, кто имеет задолженность более 30 тысяч рублей по банковским кредитам, займам в МФО, оплате за услуги ЖКХ, налогам, штрафам и алиментам.

С 1 октября 2017 года порог по «невыездной сумме» поднят с 10 до 30 тысяч рублей. Из 2,7 миллиона должников, по которым вынесены постановления о временном ограничении на выезд за границу, на банковские долги приходится около 40 процентов, на МФО — не более 1 процента.

По данным Банка России, общее количество действующих заемщиков МФО на конец сентября 2017 года составило 8,4 миллиона человек. Это на 78 процентов больше, чем в прошлом году.