Путин обещал помочь умирающим россиянам

На организацию ухода за умирающими людьми в 2018 году дополнительно выделят 4,3 миллиарда рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности, передает ТАСС.

По словам главы государства, средства будут выделены из федерального бюджета. Деньги потратят на лекарства и медицинское оборудование, которые также можно будет использовать и дома. Президент назвал создание системы оказания современной паллиативной помощи «нравственным человеческим долгом, в высшей степени гуманной и милосердной задачей».

«И решать ее нужно при самом активном участии общественных организаций, которые хорошо знают проблемы людей, нуждающихся в такой помощи. Конечно, необходима и последовательная работа со стороны государства», — сказал Путин. Он пообещал, что такое финансирование продолжится в последующие годы и постепенно будет увеличено.

Ранее 18 декабря стало известно, что прокуратура Озерска Челябинской области начала проверку городской больницы в связи с информацией о суициде онкобольного пациента. По словам очевидцев, до самоубийства он кричал от боли и просил лекарств, но ему не смогли помочь.

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