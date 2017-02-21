Онкобольной чемпион мира по мотокроссу покончил с собой в Москве

Советский мотогонщик Виктор Арбеков покончил жизнь самоубийством в возрасте 74 лет. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Тело спортсмена было обнаружено у подъезда его дома на Таллинской улице в ночь на 18 февраля. В момент суицида в квартире находилась жена Арбекова. Она сообщила, что мотогонщик страдал онкологическим заболеванием четвертой стадии.

Виктор Арбеков в 1965 году выиграл чемпионат мира по мотокроссу, став первым советским гонщиком, которому удалось это сделать. Кроме того, на его счету бронза мирового первенства в этой дисциплине (1964). Арбеков — 14-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта страны и заслуженный тренер РСФСР.

В Подольске, уроженцем которого является гонщик, проводятся детско-юношеские соревнования по мотокроссу на Кубок Виктора Арбекова.