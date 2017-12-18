Оставшийся без лекарств онкобольной покончил с собой

Прокуратура Озерска Челябинской области начала проверку городской больницы №71 в связи с информацией о суициде онкобольного пациента. Об этом Znak.com сообщили в надзорном ведомстве.

Факт самоубийства в медицинском учреждении изданию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России. В больнице от комментариев отказались, ссылаясь на врачебную тайну.

О происшествии рассказали в социальных сетях в воскресенье, 17 декабря, очевидцы. По их словам, пациент онкологического отделения часто кричал и просил вколоть ему обезболивающие.

В феврале 2014 года онкобольной контр-адмирал в отставке Вячеслав Апанасенко покончил с собой. «В моей смерти прошу винить правительство и Минздрав... Не могу видеть страдания и мучения своих родных», — написал он в предсмертной записке. Спустя месяц стало известно об аналогичном уходе из жизни восьми человек, страдавших раковыми заболеваниями.

В 2015 и 2016 годах СМИ сообщили о десятках случаев суицида онкобольных россиян. В феврале 2017 года совершил суицид советский чемпион мира по мотокроссу Виктор Арбеков. У него был рак четвертой стадии.

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