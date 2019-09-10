Безработные москвичи устроили бум на рынке ипотеки

В структуре ипотечных сделок в российской столице выросла доля официально нетрудоустроенных заемщиков. Об этом говорится в материалах московского агентства недвижимости «PROобмен», поступивших в распоряжение редакции «Ленты.ру» во вторник, 10 сентября.

По статистике риелторов, доля в ипотечном спросе клиентов, не имеющих официального трудоустройства, в сентябре 2019-го составила 17 процентов. В компании отмечают, что в большинстве случаев речь идет о фрилансерах, таксистах, представителях творческих профессий, часть подобного спроса составляют недавно приехавшие в Россию мигранты.

Материалы по теме «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

«Когда мы поняли, что такие клиенты — не единичный случай, мы стали подбирать соответствующие ипотечные продукты. Есть несколько-банков партнеров, предлагающих программы без официального подтверждения дохода», — отмечает директор агентства недвижимости PROобмен Екатерина Никитина. По словам риелтора, такая ипотека выдается под 16-17 процентов годовых, для получения кредита заемщику требуется накопить не менее 30-40 процентов стоимости жилья.

Как правило, клиенты, пользующиеся подобными предложениями, покупают недорогое жилье в спальных районах Москвы либо в ближайшем Подмосковье. В агентстве недвижимости прогнозируют, что в 2020 году количество заявок от потенциальных заемщиках, не имеющих официально подтвержденного дохода, может вырасти в полтора раза относительно сентябрьских показателей.

Ранее сообщалось о заметном росте в 2019 году количества россиян, занятых в теневой экономике — то есть работающих как минимум в одной компании, которая не зарегистрирована официально в качестве юрлица. Тенденция оказалась особенно характерной для регионов Северного Кавказа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru