Теневую экономику пополнили полтора миллиона россиян

По итогам второго квартала 2019 года количество россиян, занятых в неформальном секторе экономики, возросло на 1,5 миллиона человек по отношению к первому кварталу или на 566 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на материалы Росстата сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Доля таких работников достигла 21,3 процента от общей численности занятых. Это максимальный показатель с третьего квартала 2016 года. Тогда размер неформального сектора был рекордным с 2006 года, а ранее такую статистику не публиковали.

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В материалах говорится что на данный момент в неформальном секторе мужчин трудится больше, чем женщин — 8,36 миллиона против 6,89 миллиона. Наибольшая доля такого сектора наблюдается на Северном Кавказе — 65,5 процента в Чечне, 50 процентов в Ингушетии, 49,6 процента в Кабардино-Балкарии и 43,7 процента в Дагестане. Наименьшая — на Чукотке (1,2 процента), в Москве (4,1 процента), в ЯНАО и НАО (7,6 и 8,4 процента).

В статистику включены те, для кого работа хотя бы в одной организации, не зарегистрированной в качестве юридического лица, является основным или дополнительным источником дохода. Среди них, например, индивидуальные предприниматели и их работники, самозанятые, фермеры. Более половины, 9,4 миллиона человек, работают по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей и в фермерском хозяйстве.

Объем неформального сектора вычисляется как разница между общим количеством занятых и тех, кто трудоустроен у юридических лиц. Первый показатель определяется с помощью опросов населения, а второй — через отчетность компаний.

Ранее сообщалось, что Росстат оценил объем ненаблюдаемой экономики в 2017 году в 11,7 триллиона рублей или 12,7 процента ВВП. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что потери социальных фондов из-за такого типа занятости россиян составляют порядка 2,3 триллиона рублей в год.

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