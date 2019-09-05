Россиянам пообещали досрочное снижение ставок по ипотеке

Генеральный директор ипотечной организации «Дом.рф» Александр Плутник уверен, что ставки по ипотеке в стране снизятся до 8 процентов годовых раньше 2024 года — срока, обозначенного в президентском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». Такое мнение он высказал в ходе проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«У нас общая задача, она поставлена президентом страны, — отметил Плутник. — В указе о национальных целях развития говорится, что ставка должна составлять меньше 8 процентов к 2024 году. Исходя из той ситуации, которая складывается, как работают банки, мы уверены в достижении этих показателей». Он подчеркнул, что ситуация на ипотечном рынке «развивается в позитивном ключе» и потому 8-процентный порог может быть пересечен еще до 2024-го.

Материалы по теме «Миф о дорогой ипотеке делает ее недоступной» Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР

Президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в мае 2018-го. Цели в жилищной сфере перечислены в пункте №6 документа. Первым подпунктом идет «Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов».

В июле Путин предрек ипотечным ставкам снижение до уровня менее 10 процентов годовых до конца 2019-го. Глава государства отметил, что ставки уже пошли вниз, и выразил надежду на их дальнейшее уменьшение во втором полугодии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru