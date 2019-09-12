В России подешевеет ипотека

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России снизится с 10,24 до 9-9,1 процента годовых еще до конца 2019-го. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ.

По статистике совета, минимальные ставки основных игроков ипотечного рынка на приобретение квартир в новостройках в сентябре 2019-го варьируются от 8 до 11 процентов годовых. Однако очередное снижение ключевой ставки российским Центробанком должно привести к смягчению банковских условий для заемщиков, прогнозируют в общественном совете при Минстрое РФ. В 2020-м условия по жилищным займам продолжат снижение. При этом для поддержания спроса на новостройки базовая ставка должна опуститься до 7-8 процентов.

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«Минэкономразвития прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки, что в свою очередь приведет к снижению ставок по ипотечным кредитам на 1-1,5 процента к концу года — до уровня в 9-9,1 процента годовых. Постепенное снижение стоимости ипотеки будет наблюдаться и в 2020 году. Снижение ставок по ипотеке должно стать главным драйвером для рынка недвижимости в условиях переходного периода», — приводятся в материалах слова члена общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ Рифата Гарипова.

По словам Гарипова, с учетом роста стоимости квадратного метра первичного жилья в России на 8-14 процентов банкам стоит стремиться к базовым ставкам по ипотеке на уровне 7-8 процентов годовых. «Это позволит девелоперам сохранить спрос, а покупателям даст реальную возможность приобрести собственное жилье», — добавил эксперт.

В среду, 11 сентября, стало известно, что Сбербанк до конца 2019 года планирует снизить ставки по ипотечным кредитам. Предыдущее снижение банк провел в начале августа.

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