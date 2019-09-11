Сбербанк задумал снизить ставки по ипотеке

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — планирует до конца 2019-го провести еще одно снижение ставок по жилищным кредитам. Об этом заявил журналистам в среду, 11 сентября, глава кредитной организации Герман Греф, передает «Интерфакс».
Он отметил, что точный срок очередного уменьшения ставок пока не определен. «Не могу сказать дату, но думаю, что до конца года возможно еще небольшое снижение», — цитирует Грефа агентство. Банкир напомнил, что в текущем году банк уже неоднократно уменьшал ипотечные ставки.
Последнее сокращение ставок по обычным программам ипотечного кредитования, реализуемым банком, было проведено в начале августа: тогда Сбербанк снизил процент на 0,5 пункта. С 12 августа также были уменьшены ставки по ипотечным продуктам с государственной поддержкой — кредитам для семей с двумя и более детьми.
Ранее в сентябре генеральный директор ипотечной организации «Дом.рф» Александр Плутник пообещал, что ставки по ипотеке в стране снизятся до 8 процентов годовых раньше 2024 года — срока, обозначенного в президентском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации».