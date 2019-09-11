Сбербанк задумал снизить ставки по ипотеке

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — планирует до конца 2019-го провести еще одно снижение ставок по жилищным кредитам. Об этом заявил журналистам в среду, 11 сентября, глава кредитной организации Герман Греф, передает «Интерфакс».

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Он отметил, что точный срок очередного уменьшения ставок пока не определен. «Не могу сказать дату, но думаю, что до конца года возможно еще небольшое снижение», — цитирует Грефа агентство. Банкир напомнил, что в текущем году банк уже неоднократно уменьшал ипотечные ставки.

Последнее сокращение ставок по обычным программам ипотечного кредитования, реализуемым банком, было проведено в начале августа: тогда Сбербанк снизил процент на 0,5 пункта. С 12 августа также были уменьшены ставки по ипотечным продуктам с государственной поддержкой — кредитам для семей с двумя и более детьми.

Ранее в сентябре генеральный директор ипотечной организации «Дом.рф» Александр Плутник пообещал, что ставки по ипотеке в стране снизятся до 8 процентов годовых раньше 2024 года — срока, обозначенного в президентском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации».

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