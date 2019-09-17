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Сбербанк снизил первый взнос по ипотеке

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Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 17 сентября 2019 года уменьшил размер минимального первоначального взноса по ипотечным кредитам с 15 до 10 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

Сокращенный взнос может быть внесен только клиентами, получающими зарплаты на карты банка, уточняет агентство. Также отмечается, что акция по снижению первого взноса носит временный характер: она будет действовать до 20 января 2020 года. Кредиты с сокращенным взносом могут быть оформлены на покупку как готового, так и строящегося жилья.

Одновременно банк с 50 до 30 процентов снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке для клиентов без подтверждения дохода и занятости на территории Северо-Западного и Уральского федеральных округов. Это условие будет действовать до 7 декабря 2019 года.

Ранее в сентябре глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк планирует до конца года провести еще одно снижение ставок по жилищным кредитам. Последнее сокращение ставок по обычным программам ипотечного кредитования, реализуемым банком, было проведено в начале августа: тогда Сбербанк снизил процент на 0,5 пункта. С 12 августа также были уменьшены ставки по ипотечным продуктам с государственной поддержкой.

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