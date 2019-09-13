Льготная ипотека на Дальнем Востоке обойдется России в миллиарды рублей

Реализация в Дальневосточном федеральном округе программы выдачи ипотеки под 2 процента годовых в 2020 году потребует бюджетных средств в размере 5-10 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах проходящего в Сочи Международного банковского форума, передает РИА Новости.

«По первым предположениям, я думаю, что это (льготная ипотека — прим. «Ленты.ру») от 5 до 10 миллиардов рублей будет стоить в следующем году», — цитирует чиновника агентство. Моисеев отметил, что программа кредитования под 2 процента стартует на Дальнем Востоке уже в 2019-м, но в этом году расходы на нее будут незначительными.

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Президент Владимир Путин одобрил запуск специальной программы ипотечного кредитования на Дальнем Востоке 5 сентября. В ее рамках займы молодым семьям будут выдаваться под 2 процента годовых. Путин отметил, что в регионе нужно существенно повысить объемы строительства жилья и сделать его максимально доступным. Льготная ипотека позволит решить именно эту задачу.

Ранее в сентябре стало известно, что менее трети — 31 процент — россиян, приобретающих новое жилье в кредит, при выборе ипотечной программы ставят на первое место такой фактор, как размер кредитной ставки. Большинство новоселов — 37 процентов — обращают внимание прежде всего на уровень ежемесячного платежа: достаточно ли комфортно соотношение суммы, отдаваемой банку, к уровню дохода на семью.

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