Россиянам назвали условия компенсации ипотеки за счет государства

Российское правительство утвердило правила предоставления компенсации выплат по ипотечным кредитам для семей с тремя и более детьми. Соответствующее сообщение размещено на сайте Минфина.

Семьи ипотечных заемщиков, в которых с 1 января 2019 года до 31 декабря 2022-го рождается третий ребенок либо последующие дети, смогут получить компенсацию от государства в размере 450 тысяч рублей. Рассчитывать на такую выплату смогут и семьи, усыновившие троих и более детей.

Материалы по теме «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

Для получения компенсации семье заемщиков потребуется собрать пакет документов и предоставить их в свой ипотечный банк.

Обязательный перечень включает удостоверения личности супругов, содержащие в том числе сведения о российском гражданстве, документы, подтверждающие материнство и отцовство, а также российское гражданство детей. Понадобятся также заявление о погашении кредита, документы, подтверждающие наличие ипотеки, и свидетельство о собственности на объект недвижимости, который выступает предметом залога.

Пакет документов проверяется выдавшим ипотеку банком, а затем отправляется в акционерное общество «Дом.РФ», отмечается на сайте Минфина. В случае, если проверка пройдет успешно, многодетной семье заемщиков будут отправлены деньги на полное либо частичное погашение кредита. Максимальная сумма ипотечной компенсации составит 450 тысяч рублей. Требования к документам, как уточняется в сообщении, будут опубликованы на сайте «Дом.РФ».

Меры, облегчающие выплаты по ипотеке российским семьям с детьми, активно принимаются в стране с 2018 года. В частности, для заемщиков с двумя и более детьми действует субсидируемая государством ставка по ипотеке 6 процентов годовых. В ряде банков можно встретить условия для семей с детьми по ставке ниже шести процентов годовых.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru