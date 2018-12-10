Ипотеку для селян задумали сделать вдвое дешевле

Ставки по ипотеке для россиян, живущих в сельской местности, нужно снизить до 3,5-4 процентов годовых. С такой инициативой на ежегодном съезде партии «Единая Россия» выступил депутат Геннадий Кулик. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва».

По словам парламентария, снизить ставку возможно, субсидируя ее из бюджета.

«Мы сделали большую ошибку, когда не пришли в село с другой ипотекой. Мы под пять процентов получаем кредит на производство. Я считаю, что для села надо дать ипотеку под 3,5-4 процента, а остальное компенсировать, — сказал Кулик. — Я знаю, что большинство селян захотят построить деревянные дома. Они их сегодня предлагают, эта промышленность сегодня не загружена и стоимость квадратного метра другая. Мы могли бы получить сразу мощный толчок в развитие жилищного хозяйства», – пояснил Кулик.

Ранее с инициативой предоставить субсидированную ипотеку молодым россиянам с обязательством затем отработать льготы на селе или в специальных поселениях выступила член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова.

«Стоит рассмотреть вопрос о повышении доступности жилья для разных категорий молодых семей, где наиболее эффективным нам видится механизм субсидирования первоначального взноса за ипотеку, а также субсидирование льготной ипотечной ставки в размере четырех процентов, с различными вариантами отработки в сельской территории или установить поселения с фиксированной численностью жителей, до 50 тысяч человек, чтобы стимулировать к развитию данные территории», — сказала она.

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