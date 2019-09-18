Названы российские банки с самыми послушными ипотечниками

По итогам первого полугодия 2019-го российскими банками с минимальной долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле стали «Кредит Урал Банк», «Россия» и «Санкт-Петербург», следует из аналитических материалов, опубликованных на портале Banki.ru.

У всех трех кредитных организаций показатель «просрочки» не превышает 0,15 процента от всего объема выданных жилищных кредитов. У «Кредит Урал Банк» доля «плохой» ипотечной задолженности составляет 0,04 процента, у «России» — 0,08 процента, у «Санкт-Петербурга» — 0,14 процента.

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«Наибольшее же значение данного показателя отмечается у группы "Транскапиталбанка" (порядка 9 процентов), — указывают эксперты. — В среднем доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле у участников рейтинга по итогам прошедшего полугодия составила 2,03 процента, однако так как ряд крупных банков не раскрывает данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться».

Как отмечают аналитики Banki.ru, в целом в первом полугодии 2019 года рост ипотечного рынка в России, наблюдавшийся на протяжении ряда последних лет, замедлился. Ключевой причиной этого, по их мнению, стал происходивший на протяжении всего первого квартала рост ставок по ипотеке.

Весной текущего года были названы регионы России с самыми недобросовестными ипотечниками. Список возглавили Челябинская, Саратовская области и Красноярский край. Наименьшая доля жилищных кредитов с серьезной просрочкой зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе.

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