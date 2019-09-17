Более 20 подмосковных педагогов получат сертификаты на соципотеку

Свидетельства о праве на получение жилищных субсидий в рамках программы «Социальная ипотека» выдадут 21 подмосковному педагогу, церемония вручения состоится в Доме правительства 18 сентября, передает РИАМО.

По словам министра образования региона Ольги Забраловой, губернатор поручил пролить действие программы на следующий год. «Более того, квота на ее получение будет увеличена с 90 до 110 специалистов», — добавила она.

Забралова уточнила, что в следующем году в программе смогут принять участие 60 учителей, в том числе 20 молодых педагогов, и 30 воспитателей.

Министр считает, что данная мера социальной поддержки хорошо себя зарекомендовала. По ее словам, она пользуется большим спросом, и позволяет эффективно решать проблему дефицита кадров.

В программе «Социальная ипотека» также участвуют молодые ученые, тренеры и врачи.