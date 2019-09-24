Удешевление ипотеки в России признали мнимым

В России вполне вероятно дальнейшее снижение как ключевой ставки ЦБ, так и банковских условий по жилищным займам. Однако возможная выгода для заемщиков от удешевления ипотеки будет сведена к минимуму ростом цен на жилье. Такой прогноз содержится в материалах «НДВ-Супермаркет Недвижимости» (есть в распоряжении редакции).

В материалах компании отмечается, что ставки по банковским ипотечным программам в России в среднем на два процентных пункта превышают размер ключевой ставки Центробанка (на момент публикации — семь процентов годовых). «Чтобы банки могли зарабатывать и как-то обезопасить себя от риска потери денег, они закладывают плюс два процента к ключевой ставке. Поэтому на сегодняшний день абсолютно объективная ипотечная ставка для потребителя — девять процентов годовых», — приводятся в сообщении слова руководителя отдела ипотеки и кредитов компании Ирины Тумановой.

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При этом, как подчеркивает Туманова, ждать понижения ставки по ипотеке до восьми процентов годовых россиянам не рекомендуется: при кредите в пять миллионов рублей сроком на 15 лет разница в сумме ежемесячного платежа для заемщика составит три тысячи рублей. «Это совершенно не существенно для человека, который остро нуждается в жилье», — отмечает Туманова.

«Дождавшись низкую ставку, потеряете выгоду за счет роста цен на жилье», — подчеркивает эксперт, добавляя, что в случае снижения ставок по ипотеке заемщик, при желании, может рефинансировать ранее взятый жилищный кредит.

Ранее в сентябре Росреестр разместил на своем сайте данные, согласно которым выдача ипотеки в Москве в августе 2019-го упала относительно июля того же года на 13 процентов. Возможной причиной такой динамики в ведомстве назвали надежду потенциальных заемщиков на дальнейшее снижение ипотечных ставок в стране.

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