Жилье станет недоступнее для россиян

В России снизится объем строительства жилья, цены на новостройки продолжат расти, а ипотека станет менее доступной. Об этом говорится в материалах ГК «Удача», поступивших в распоряжение «Ленты.ру».
Причинами грядущего снижения объемов ввода нового жилья, как и роста цен на квартиры, в компании называют переход строительной отрасли на проектное финансирование и снижение доходов граждан. Переходный период, по прогнозам аналитиков, продолжится в стране до конца 2021 года. Все это приведет к снижению спроса на квартиры.
«Пока девелоперы будут перестраиваться, в продаже останутся объекты, которые ранее не распродались. Не каждый покупатель сможет найти для себя подходящий вариант, — комментирует ситуацию на рынке владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров. — Кроме того, несмотря на снижение ставок по ипотеке, стоимость самого жилья вырастет. Проценты по обслуживанию банковского кредита застройщики будут перекладывать на покупателей».
По словам эксперта, средние ставки по кредитам для компаний-застройщиков находятся на уровне 10,5-13 процентов годовых. Эту нагрузку компании включат в стоимость жилья, добавляет Прохоров. При этом, по статистике компании, строящееся жилье в России уже подорожало на 14-20 процентов после реформирования отрасли. В дальнейшем, отмечается в материалах ГК «Удача», рост цен на новостройки на один процент способен будет привести к снижению спроса на пять процентов.
Чтобы переломить ситуацию, считают в компании, ставку по ипотеке в стране стоит субсидировать из бюджета. «В существующих экономических условиях оптимальная ставка по ипотеке должна находиться у отметки в 7 процентов. Но даже эту цифру с учетом ежегодного снижения уровня доходов населения, возможно, стоит пересмотреть в сторону понижения до 5 процентов», — уверен Владимир Прохоров.
В России с 1 июля 2019 года действуют новые правила: застройщики не могут тратить средства дольщиков до ввода ЖК в эксплуатацию. Пока объект строится, эти деньги должны храниться в банке на специальном счете эскроу. Предполагается, что строить будут на собственные средства либо брать кредиты в банках. При этом в законе есть несколько специальных условий, позволяющих компаниям достраивать начатые до 1 июля проекты по старым правилам. В результате, по данным ЦБ, как минимум в трети российских регионов к началу сентября не было открыто ни одного эскроу-счета. В Москве через эскроу также реализуется небольшой объем новостроек.