Жилье станет недоступнее для россиян

В России снизится объем строительства жилья, цены на новостройки продолжат расти, а ипотека станет менее доступной. Об этом говорится в материалах ГК «Удача», поступивших в распоряжение «Ленты.ру».

Причинами грядущего снижения объемов ввода нового жилья, как и роста цен на квартиры, в компании называют переход строительной отрасли на проектное финансирование и снижение доходов граждан. Переходный период, по прогнозам аналитиков, продолжится в стране до конца 2021 года. Все это приведет к снижению спроса на квартиры.

«Пока девелоперы будут перестраиваться, в продаже останутся объекты, которые ранее не распродались. Не каждый покупатель сможет найти для себя подходящий вариант, — комментирует ситуацию на рынке владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров. — Кроме того, несмотря на снижение ставок по ипотеке, стоимость самого жилья вырастет. Проценты по обслуживанию банковского кредита застройщики будут перекладывать на покупателей».

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По словам эксперта, средние ставки по кредитам для компаний-застройщиков находятся на уровне 10,5-13 процентов годовых. Эту нагрузку компании включат в стоимость жилья, добавляет Прохоров. При этом, по статистике компании, строящееся жилье в России уже подорожало на 14-20 процентов после реформирования отрасли. В дальнейшем, отмечается в материалах ГК «Удача», рост цен на новостройки на один процент способен будет привести к снижению спроса на пять процентов.

Чтобы переломить ситуацию, считают в компании, ставку по ипотеке в стране стоит субсидировать из бюджета. «В существующих экономических условиях оптимальная ставка по ипотеке должна находиться у отметки в 7 процентов. Но даже эту цифру с учетом ежегодного снижения уровня доходов населения, возможно, стоит пересмотреть в сторону понижения до 5 процентов», — уверен Владимир Прохоров.

В России с 1 июля 2019 года действуют новые правила: застройщики не могут тратить средства дольщиков до ввода ЖК в эксплуатацию. Пока объект строится, эти деньги должны храниться в банке на специальном счете эскроу. Предполагается, что строить будут на собственные средства либо брать кредиты в банках. При этом в законе есть несколько специальных условий, позволяющих компаниям достраивать начатые до 1 июля проекты по старым правилам. В результате, по данным ЦБ, как минимум в трети российских регионов к началу сентября не было открыто ни одного эскроу-счета. В Москве через эскроу также реализуется небольшой объем новостроек.

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