Российские застройщики отказались работать по закону

Центробанк обнаружил, что как минимум в трети регионов России не открыто ни одного эскроу-счета, который предназначен для того, чтобы безопасно расплатиться с застройщиком. Это следует из данных на сайте регулятора.

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Все девелоперы были обязаны перейти на использование эскроу-счетов с 1 июля 2019 года. Однако, по данным ЦБ, как минимум один эскроу-счет открыт только в 49 регионах из 85 — это 58 процентов от общего количества. В семи регионах жилье не строится вообще или возводится без привлечения дольщиков. Всего в России на конец лета открыто более 10 тысяч эскроу-счетов, на них лежат 30,2 миллиарда рублей.

Лидером по количеству таких счетов стала Москва: почти две тысячи счетов, в общей сложности на них лежит 13,4 миллиарда рублей. Далее идут Московская (675 счетов) и Ленинградская (674 счета) области.

С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков. Средства дольщиков до завершения строительства хранятся на специальных эскроу-счетах, дома возводятся на кредиты. В отношении текущих проектов правительство сделало исключение только для тех, которые были начаты до 1 июля этого года и построены не менее чем на 6-30 процентов и где продано не менее 10 процентов квартир.Однако в итоге под эти критерии попали 81,6 процента домов, которые строятся по договорам долевого участия.

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