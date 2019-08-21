Московские застройщики отказались работать по закону

Доля жилых комплексов стандарт- и комфорт-класса, перешедших с июля 2019-го на работу по эскроу-счетам, не превышает 12 процентов от общего объема представленных в сегменте новостроек. Об этом сообщается в материалах аналитиков компании «Метриум» (есть в распоряжении редакции).

По статистике компании, в Москве, включая ТиНАО, в августе 2019-го реализуется только десять ЖК, где применяется новая схема продаж. Суммарно в них продается порядка 1,7 тысячи квартир. Таким образом, доля предложения, реализуемого по эскроу, составляет 12 процентов от количества новостроек и 11 процентов от количества квартир демократичного ценового сегмента.

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Средняя стоимость квадратного метра в новостройках, продаваемых по новым правилам, составила, по данным аналитиков компании, порядка 179 тысяч рублей. Это на шесть процентов больше среднего показателя для всех столичных новостроек массового сегмента. При этом, как уточняют в «Метриум», если сравнивать между собой новостройки исключительно в пределах МКАД, разница достигает уже 14 процентов.

«Прогнозы по стоимости пореформенного жилья оправдались — оно оказалась заметно дороже новостроек, продаваемых по старой схеме, — комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум». — Реальная "наценка за реформу" в них составляет примерно 10-15 процентов».

Ранее в компании констатировали резкое снижение спроса на столичные новостройки. Такую динамику аналитики также объясняют влиянием перехода строительной отрасли на новые правила работы.

Согласно статистике, озвученной в начале августа 2018-го вице-премьером Виталием Мутко, в среднем по стране на работу по эскроу-счетам перешло не более 7 процентов застройщиков.

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