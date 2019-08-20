Напуганные кризисом москвичи устроили бум на рынке жилья

Июль 2019 года оказался нетипичным для рынка вторичного жилья: вместо свойственного летнему периоду затишья продажи квартир выросли на 35 процентов. Об этом говорится в материалах компании «ИНКОМ-Недвижимость» (имеется в распоряжении редакции).

Риелторы объясняют такую динамику сочетанием нескольких факторов. Во-первых, считают в компании, на спросе сказалось смягчение ипотечных условий: количество сделок с привлечением жилищных кредитов выросло к июню на 26,1 процента. Во-вторых, интерес к покупке недвижимости простимулировала растущая напряженность в социально-экономической и геополитической сферах.

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В частности, отмечают в ИНКОМ, опасения у покупателей недвижимости вызывает торговое противостояние между Соединенными Штатами и Китаем, которое может стать причиной рецессии в США, что негативно отразится на мировой экономике. Кроме того, москвичей беспокоят замедление роста российского ВВП и общее ощущение надвигающегося кризиса.

«Август считается чуть ли не фатальным месяцем в современной истории нашего государства: именно в августе произошел печально известный путч, потерпела крах пирамида МММ, начался финансовый кризис 1998 года и т.д., — отмечает директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома. — Текущий месяц (...), возможно, также будет непростым. В условиях нарастающего напряжения и неуверенности в завтрашнем дне сограждане стремятся — по возможности — скорее решить жилищные вопросы».

Ранее сообщалось о небывало высоком интересе к аренде квартир в Москве летом 2019 года. Скачок спроса на съемное жилье стал причиной роста цен, в результате средняя стоимость аренды столичной «однушки» впервые за всю историю наблюдений превысила 35 тысяч рублей в месяц.

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