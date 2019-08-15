Московскую молодежь уличили в многомиллионных тратах на жилье

За последние пять лет доля миллениалов среди покупателей элитной и премиальной жилой недвижимости в Москве выросла в среднем с 15-20 до 45-50 процентов, говорится в материалах международной консалтинговой компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

При этом средний бюджет покупки в 2018 году у этой возрастной категории составил 45 миллионов рублей, подсчитали аналитики. В основном молодежь выбирает квартиры в Хамовниках и Сити, также велика доля миллениалов среди покупателей жилья в Пресненском районе. Представители более старшего поколения зачастую отдают предпочтение более статусным локациям, исторически престижным улицам — Остоженке и Пречистенке, Тверскому району.

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Эксперты не ожидают дальнейшего роста числа молодых клиентов на столичном рынке дорогого жилья: по их мнению, интерес миллениалов будет частично смещаться в сегмент организованной аренды.

Между тем в настоящее время рост спроса на «элитку» со стороны миллениалов отмечается аналитиками и на международных рынках. По их данным, в 2018-м представители этого поколения потратили на покупку высокобюджетной жилой недвижимости только в центре Лондона 4,4 миллиарда долларов.

Ранее в августе стало известно, что на московском рынке недорогих новостроек доля покупателей квартир в возрасте до 25 лет не превышает пяти процентов, еще почти 32 процента сделок заключают 26-35-летние. В совокупности миллениалы покупают больше трети квартир в проектах эконом- и комфорткласса.

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