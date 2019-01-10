Молодые россияне променяли айфоны на бриллианты

Замминистра финансов России Алексей Моисеев, который также входит в наблюдательный совет крупного производителя алмазов АК «Алроса», заявил, что молодые россияне предпочитают украшения с бриллиантами дорогим смартфонам. Его слова приводит РИА Новости.

«Было много разговоров о том, что так называемые миллениалы хотят iPhone, и им не нужны алмазы. Сейчас же эти люди немного подросли и стали покупать бриллианты. В 17 лет девушка или молодой человек не думает о бриллиантах, а в 27 — уже начинает интересоваться и ценить. Бриллиант — это мечта, а люди никогда не расстанутся с мечтой», — пояснил Моисеев.

Материалы по теме Дорого и фальшиво Почему искусственные алмазы скоро заменят настоящие

Он также вспомнил, что в 60-х годах прошлого века молодые девушки отрекались от драгоценных камней, а, достигнув 40 лет, снова начинали проявлять к ним интерес.

По мнению Моисеева, бриллианты — это традиционные ценности, и люди перестанут их приобретать только в том случае, если усомнятся в их подлинности.

В ноябре российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar представил новую коллекцию смарт-часов Apple Watch 4 Series. В линейку, посвященную икре, вошли три варианта дизайна. Первые часы украшены рубинами, символизирующими красную икру, вторые — черными бриллиантами, а третьи — белыми.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!