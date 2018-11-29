В столице показали украшения с редкими бриллиантами и танзанитами

Компания «Московский ювелирный завод» представила новую коллекцию Royal. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в четверг, 29 ноября.

Коллекцию составили украшения с крупными бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и танзанитами высокого качества. В линию Royal Diamond вошли кольца с бриллиантами пяти разных огранок и различных оттенков, включая желтый. В линию Royal Emerald — украшения с колумбийскими и африканскими изумрудами, в линию Royal Tanzanite — драгоценности с сине-лиловым танзанитом, редким камнем из Африки, впервые обнаруженным в 1967 году и стремительно вошедшим в ювелирную моду. В линиях Royal Sapphire и Royal Ruby использованы рубины и сапфиры из Юго-Восточной Азии.

Фото: пресс-служба «Московского ювелирного завода» 1 /2

Компания «Московский ювелирный завод» (МЮЗ) основана в 1920 году. Имеет собственную розничную сеть из более чем 300 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других городах России.

В 2017 году компания выпустилa коллекцию Grace, навеянную образом знаменитой голливудской актрисы, принцессы Монако, законодательницы мод Грейс Келли. В линию вошли браслеты-каффы, серьги-шандельеры, колье, подвески с крупными камнями-солитерами и другие украшения из белого либо желтого золота с бриллиантами классической огранки и сапфирами. Лаконичные оправы драгоценностей выдержаны в стиле минимализма.

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