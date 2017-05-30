Российские ювелиры создали бриллиантовые браслеты в честь Грейс Келли

«Московский ювелирный завод» выпустил новую коллекцию Grace. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 30 мая.

В линию, навеянную образом знаменитой голливудской актрисы, принцессы Монако, законодательницы мод Грейс Келли вошли браслеты-каффы, серьги-шандельеры, колье, подвески с крупными камнями-солитерами и другие украшения из белого либо желтого золота с бриллиантами классической огранки и сапфирами. Лаконичные оправы драгоценностей выдержаны в стиле минимализма.

Фото: пресс-служба МЮЗ 1 /4

Компания «Московский ювелирный завод» (МЮЗ) основана в 1920 году. Имеет собственную розничную сеть из более чем 300 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других городах России. В конце 2016 года компания выпустила коллекцию вечерних украшений «Драгоценное наследие», в которую вошли кольца, браслеты, колье и броши по мотивам тиар и диадем, принадлежавших русским императрицам из дома Романовых и другим членам царской семьи.