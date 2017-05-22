Итальянцы выпустили безразмерные кольца с бриллиантами

Итальянский ювелирный бренд Picchiotti выпустил новые модели в своей коллекции-бестселлере Xpandable. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда в понедельник, 22 мая.

В коллекцию входят украшения из золота, бриллиантов и других драгоценных камней, а также кораллов и перламутра с оригинальной растяжной конструкцией, которая позволяет обходиться без застежек у браслетов и надевать кольцо на разные пальцы, не меняя его размера. Среди новинок — кольца с бриллиантами, сапфирами, изумрудами багетной огранки, а также желтыми бриллиантами овальной огранки.

Фото: Picchiotti 1 /3

Бренд Picchiotti основан ювелиром Джузеппе Пиккиотти в Валенце (Италия). Производит украшения из золота, бриллиантов и цветных драгоценных камней в сегменте High Jewellery. Коллекции бренда демонстрируются на крупных ювелирных выставках, в том числе швейцарской BaselWorld. Линия Picchiotti Xpandable запущена в 2016 году.