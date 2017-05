Часы Жаклин Кеннеди выставили на торги

Аукционный дом Christie’s выставил на торги наручные часы, которые принадлежали бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди. Аукцион пройдет в конце июня в Rockefeller Centre в Нью-Йорке. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 12 мая.

Часы Cartier выполнены из золота 750 пробы, в заводную головку инкрустирован сапфир. Украшение подарил Кеннеди ее шурин — принц Станислав Радзивилл. На оборотной стороне выгравирована надпись «Stas to Jackie 23 Feb. 63 2:05 am to 9:35 pm». По мнению экспертов, оценочная стоимость лота варьируется от 60 до 120 тысяч долларов.

Ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. Он выпускает украшения, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, аксессуары и парфюмерию.

Жаклин Кеннеди Онассис — первая леди США с 1961 по 1963 год. Она стала одной из самых популярных женщин своего времени, законодательницей мод и иконой стиля.

В 2010 году на аукционе Pioneers of Popular Culture в Лондоне были проданы три украшения, некогда принадлежавшие супруге 35-го президента. Среди них были клипсы из искусственного жемчуга и бриллиантов и два ожерелья из искусственного жемчуга. Одно из них — ожерелье цвета шампанского — Жаклин Кеннеди надевала на прием в честь премьер-министра Индии Джавархарлала Неру.