Dior показал часы с флуоресцентными браслетами

Видео: Christian Dior / YouTube

Французский модный дом Dior представил новые модели часов — La Mini D de Dior Wraparound. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 12 мая. Видео с презентацией опубликовано на YouTube.

Новые модели дополнены двойными браслетами флуоресцентных оттенков, которые охватывают запястье, подобно ярким лентам.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, но и мужская одежда в линии Dior Homme, а также косметика, часы и драгоценности.