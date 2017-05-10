Christian Dior устроит дефиле в зоне отдыха

Французский модный дом Christian Dior устроит показ новой круизной коллекции одежды неподалеку от Лос-Анджелеса — в горах Санта-Моники. Дефиле запланировано на 11 мая, сообщает Harper’s Bazaar.

Местом для дефиле выбрали национальную зону отдыха на вершине каньона Upper Las Virgenes Canyon Open Space Preserve. Детали будущей коллекции пока не раскрываются.

Sneak peek from the show space… More to come! #DiorCruise 2018 A post shared by Dior Official (@dior) on May 9, 2017 at 10:43pm PDT

Показ станет дебютом нового креативного директора Марии Грации Кьюри. Свою первую кутюрную линейку она представит на Неделе высокой моды, которая пройдет в Париже в январе.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда и парфюмерия, но и декоративная косметика, а также средства по уходу за кожей. В 2006 году компания занялась производством косметических средств для мужчин.