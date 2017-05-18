Cartier выпустил «сапфировые» сумки

Дом Cartier представил весенне-летние новинки в коллекции сумок и аксессуаров C de Cartier. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 18 мая.

В линейку вошли сумки разных оттенков, напоминающие цвета драгоценных камней: фиолетового сапфира, лимонно-желтого магнезита, синего турмалина и зеленого берилла со съемными регулируемыми ремнями. В тон к ним предлагаются фирменные аксессуары: бумажники и футляры для визитных карточек.

Ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. Он выпускает украшения, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы, аксессуары и парфюмерию.

Одна из новинок марки — обновленная коллекция браслетов с декоративными гайками Écrou deCartier. Украшения выполнены из розового или белого золота и представлены в фирменных бутиках по всему миру.