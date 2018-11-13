Двадцатилетний сын известного рэпера заказал цепь с семью тысячами бриллиантов

Ювелирная компания Avianne & Co совместно с брендом Sean John создали украшение для сына американского рэпера Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) 20-летнего Крисчена Кейси Комбса. Об этом сообщает Hypebeast.
Украшение под названием Sean John Dollar Bill Link представляет собой цепь в виде стодолларовых купюр, инкрустированных бриллиантами двух оттенков, c кулоном-логотипом Sean John. Цепь украшена семью тысячами бриллиантов общим весом 66 карат.
Автор цепи — дизайнер Алекс Мосс.
В октябре португальский футболист Криштиану Роналду появился на пресс-конференции перед встречей Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» в редких бриллиантовых часах. На руке спортсмена заметили часы швейцарского бренда Franck Muller, стоимость которых составляет более 1,5 миллиона долларов (свыше 100 миллионов рублей).