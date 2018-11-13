Дизайнер Apple создал первое в мире кольцо из цельного бриллианта

Американский производитель искусственных бриллиантов Diamond Foundry совместно с главой департамента дизайна компании Apple сэром Джонатаном Айвом и промышленным дизайнером Марком Ньюсоном представили первое в мире кольцо из цельного драгоценного камня. Об этом сообщает Hypebeast.

Команда Diamond Foundry выращивала бриллиант до тех пор, пока он не достигнет необходимого для создания кольца размера. По данным издания, самым сложным в работе над украшением стал процесс выпиливания кольца нужной формы.

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Кольцо будет представлено публике во Всемирный день борьбы со СПИДом — 1 декабря. Позже его продадут на торгах аукционного дома Sotheby’s по прогнозируемой цене 250 тысяч долларов. Украшение создано в поддержку фонда по борьбе с ВИЧ (RED), часть средств от его продажи будет передана благотворительным организациям.

В сентябре американский ювелир и глава одноименного бренда украшений Джеймс Аллен назвал главные тренды в дизайне помолвочных колец. Особенно популярными станут три новых типа колец. Первый — двойное кольцо, которое может быть дополнено любыми драгоценными камнями.

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