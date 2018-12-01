Cartier анонсировал новинки Женевского часового салона

Французский ювелирно-часовой дом Cartier анонсировал мужскую коллекцию часов Cartier Privé в корпусах формы tonneau («бочка») с традиционным либо скелетонизированным циферблатом. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 1 декабря.

Дом анонсировал четыре модели в корпусах из платины либо розового золота. Часы с традиционным гильошированным циферблатом оснащены мануфактурным механизмом с ручным подзаводом калибра 1917 MC и представлены в размере Large, а часы со скелетонизированным циферблатом с индикацией второго часового пояса оснащены мануфактурным механизмом калибра 9919 MС и представлены в размере Extra Large.

Фото: Cartier 1 /4

Часы снабжены ремешками из кожи аллигатора. Заводные головки венчают сапфировые кабошоны. Все модели, кроме часов размера Large в корпусе розового золота, выпущены лимитированными сериями по 100 экземпляров в каждой. Официальная премьера новой линии пройдет в январе 2019 года во время Международного салона высокого часового искусства в Женеве.

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Французский ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. В настоящее время это второй или третий по продаваемости часовой бренд сегмента люкс, по численным показателям уступающий только Rolex. Часовые коллекции дом представляет на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве.

Осенью 2018 года дом Cartier представил модель Ballon Blanc — новинку в коллекции-бестселлере Ballon de Cartier. Название модели дал белый бриллиант круглой огранки, закрепленный в положении «4 часа» на корпусе Ballon Blanc (от французского Blanc — «белый»). Он сменил синий кабошон предыдущей модели коллекции — Ballon Bleu.

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