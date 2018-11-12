Cartier изменил свой бестселлер

Ювелирно-часовой дом Cartier представил модель Ballon Blanc — новинку в коллекции-бестселлере Ballon de Cartier. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 12 ноября.

Название модели дал белый бриллиант круглой огранки, закрепленный в положении «4 часа» на корпусе Ballon Blanc (от фр. Blanc — «белый»). Он сменил синий кабошон предыдущей модели коллекции — Ballon Bleu. Циферблат Ballon Blanc с римскими цифрами, как и у других моделей Ballon de Cartier, декорирован гильоше «солнечные лучи».

Фото: Cartier 1 /2

Механизм часов заключен в корпус из розового золота диаметром 26 либо 30 миллиметров с бриллиантовым паве или без такового. Часы снабжены белым либо серым ремешком из кожи аллигатора с классической застежкой из розового золота.

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В октябре 2018 года швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin пополнила коллекцию Métiers d’Art «Легенды китайского зодиака». Модель с изображением свиньи (символа будущего, 2019 года по китайскому календарю) на циферблате без стрелок, с четырьмя апертурами для индикации часов, минут, дат и дня недели, оснащена автоматическим механизмом мануфактурного калибра 2460 G4 с сертификатом Женевского клейма и ротором из золота. Калибр с апертурной индикацией (без стрелок) позволяет должным образом демонстрировать изображение символа года в центре циферблата.

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