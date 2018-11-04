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Vacheron Constantin представил новые часы в Москве

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В московском концепт-сторе Aizel представили новые часы из коллекции Fiftysix старейшей швейцарской мануфактуры Vacheron Constantin. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для российской премьеры fiftysix пространство концепт-стора на одну ночь превратили в импровизированную студию звукозаписи с выходом на крышу, где прошел концерт бизнесмена и певца Emin, который исполнил композиции Just for One Night», Woman и «Начистоту».

«Для нас такой опыт первый, и мы очень рады, что нашими партнерами в этом проекте стал именно Aizel — модный, известный, успешный концепт-стор», — сказал бренд-менеджер Vacheron Constantin в России и СНГ Николя Дефлер. «Это большая честь — сотрудничество с домом с 263-летней историей. Мы очень рады, что бренды с многовековыми традициями готовы идти в ногу со временем, а мы в свою очередь готовы делиться с ними нашей экспертизой в безграничном онлайн пространстве», — прокомментировала Айсель Трудел, основательница концепт-стора и интернет-магазина Aizel.

Среди гостей вечера были Яна Рудковская, Ян Яновский и Елена Фейгин, Ольга Серябкина, Олег Майами, Айза Долматова, Расим и Алла Акперовы, Тамуна Циклаури, Артем Королев, Влад Лисовец, Олеся Шиповская, Иляна Эрднеева, Вячеслав Глушков, Иван Рудаков, Алексей Калабин и Алена Чендлер, Дмитрий Шипилов, Дмитрий Дудинский и другие.

Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям, — палладия, бронзы и золота. С 1996 года компания принадлежит Richemont Group.

В октябре 2018 года мануфактура представила новые часы в коллекции Métiers d’Art «Легенды китайского зодиака». Модель с изображением свиньи (символа будущего, 2019 года по китайскому календарю) на циферблате без стрелок, с четырьмя апертурами для индикации часов, минут, дат и дня недели, оснащены автоматическим механизмом мануфактурного калибра 2460 G4 с сертификатом Женевского клейма и ротором из золота.

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