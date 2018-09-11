Vacheron Constantin представил новые часы с турбийоном

Швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin представила в своей новой коллекции Fiftysix первые автоматические часы с турбийоном. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 11 сентября.

Коллекция Fiftysix посвящена исторической модели 6073, впервые выпущенной в 1956 году. В ее дизайне отражен классический стиль мануфактуры середины прошлого столетия.

Толщина механизма новых часов, удостоенного сертификата Женевского клейма, составляет менее 6 миллиметров, его частота — 2,5 Герц. Он оснащен периферийным ротором из золота, работу которого можно наблюдать через прозрачную заднюю крышку. Механизм заключен в корпус из розового золота диаметром 41 миллиметр. Двухцветный циферблат часов украшен матовой отделкой с узором «солнечные лучи». Часы снабжены ремешком из кожи миссисипского аллигатора коричневого цвета с застежкой из розового золота.

В поддержку коллекции 11 сентября 2018 года в Лондоне мануфактура анонсировала сотрудничество со студией Abbey Road, где записывали свои композиции группы Beatles, Pink Floyd, Oasis и Radiohead. Один из лиц Vacheron Constantin, английский певец и автор песен Бенджамин Клементин, дал в ознаменование этого события частный концерт для гостей вечера.

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Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям, — палладия, бронзы и золота. С 1996 года компания принадлежит Richemont Group.

В начале сентября 2018 года мануфактура объявила о запуске рекламной кампании новой коллекции часов Fiftysix под названием «Один из немногих». Коллекцию часов представили молодые люди, завоевавшие известность в своем деле: помимо Бенджамина Клементина, ими стали рок- и соул-исполнитель Джеймс Бэй, путешественник и фотограф Кори Ричардс, промышленный дизайнер Ора Ито.

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