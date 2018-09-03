Новые часы Vacheron Constantin представили музыканты и дизайнер

Швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin запустила рекламную кампанию новой коллекции часов Fiftysix под названием «Один из немногих». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы мануфактуры в понедельник, 3 сентября.

Коллекцию часов представили молодые люди, завоевавшие известность в своем деле: певец и автор песен Бенджамин Клементин, рок- и соул-исполнитель Джеймс Бэй, путешественник и фотограф Кори Ричардс, промышленный дизайнер Ора Ито. Фотопортреты героев кампании сняты Филом Пойнтером.

Фото: Vacheron Constantin 1 /4

«Сферы, в которых работают эти талантливые люди — музыка, дизайн, путешествия и фотография, — хорошо знакомы и очень важны для дома Vacheron Constantin, — рассказал о кампании Лоран Первес, директор по маркетингу Vacheron Constantin. — Самое главное в их и нашей работе — это выйти за пределы материального, чтобы обратиться к эмоциям. Это первый этап в большом проекте, включающем творческое сотрудничество с каждым из этих талантливых людей, а также и с некоторыми другими в будущем».

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«Часовая промышленность выпускает более одного миллиарда часов в год, из которых только 25 миллионов производятся в Швейцарии, и лишь около 500 тысяч могут претендовать на статус предметов высокого часового искусства, — так пояснил концепцию рекламной кампании Луи Ферла, генеральный директор Vacheron Constantin. — Учитывая это, следует отметить, что Vacheron Constantin фокусируется на лимитированных и разумных объемах производства, что необходимо для обеспечения самого высокого качества, эстетических и технических характеристик часов. И даже в рамках этого эксклюзивного сегмента модели дома неизменно выделяются своим уникальным и утонченным характером. В этом отношении мы несомненно остаемся "одними из немногих"».

Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям, — палладия, бронзы и золота. С 1996 года компания принадлежит Richemont Group.

Весной 2018 года мануфактура Vacheron Constantin пополнила свою коллекцию Overseas новыми моделями в стальных корпусах и с циферблатами черного цвета. В новой линии представлены хронограф в 42,5-миллиметровом корпусе, оснащенный мануфактурным калибром 5200 с автоподзаводом, и автоматический трехстрелочник в корпусе диаметром 41 миллиметр с механизмом мануфактурного калибра 5100.

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