Классические часы воплотили в белом золоте

Швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin представила новую версию классической модели Patrimony. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в понедельник, 5 марта.

Модель, оснащенная механизмом калибра 2450 Q6, выпущена в 36-миллиметровом корпусе из белого золота и подходит и для мужчин, и для женщин.

Фото: Vacheron Constantin 1 /2

Прозрачная задняя крышка позволяет наблюдать за работой механизма и движением золотого ротора с эмблемой мануфактуры — мальтийским крестом. Часы снабжены ремешками из кожи черного либо красного цвета.

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В январе 2018 года Vacheron Constantin представила на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) коллекцию часов Métiers d’Art Les Aérostiers. Это пять моделей, оснащенных мануфактурным калибром 2460 G4/1 с оригинальными индикаторами на дисках: эта индикация заменяет традиционную стрелочную. Циферблаты часов украшены гравировкой и витражной эмалью plique-à-jour в пяти гаммах: голубой, синей, зеленой, красной и коричневой. Основной мотив декора — старинные воздушные шары-монгольферы, тщательно воспроизведенные мастерами мануфактуры по изображениям на исторических гравюрах, причем все эти шары действительно поднимались в воздух в конце XVIII века.

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