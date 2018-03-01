Московский мастер отстоял репутацию российских часов в Швейцарии

Российский часовщик Константин Чайкин, основатель московской мануфактуры Konstantin Chaykin, стал участником швейцарской организации Foundation High Horology (FHH) в категории «Творцы-ремесленники». Об этом Чайкин рассказал «Ленте.ру».

«Foundation High Horology поддерживает развитие часового мастерства во всем мире, в нее входят серьезные производители: например, компания Cartier, — сказал часовщик. — И мне было очень приятно узнать о включении российского бренда, мануфактуры Konstantin Chaykin, в число участников фонда. Компания из нашей страны вошла в FHH впервые. Я рад быть в одном ряду с известными европейскими часовыми брендами».

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Швейцарский фонд высокого часового искусства (Foundation High Horology, FHH) основан в 2005 году для продвижения часового дела посредством освещения специфики этого вида промышленности. Развивает партнерские отношения с часовыми школами в Швейцарии и за ее пределами, а также премиальными брендами и независимыми часовщиками. Среди компаний-партнеров фонда — Audemars Piguet, Piaget, Cartier, Chanel и другие. Организует Международный салон International de la Haute Horlogerie (SIHH) в Женеве, выставку Watches & Wonders в Гонконге и другие часовые форумы.

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