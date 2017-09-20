Россиянин сделал часы со злым клоуном в помощь детям

Российский часовщик Константин Чайкин представил лимитированную серию часов под названием Clown, созданную на основе новинки 2017 года — модели Joker. Об этом часовщик рассказал корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 20 сентября.

Дизайн циферблата новинки с механизмом калибра K07-0 на базе автоматического механизма ETA 2824-2, навеян персонажем фильма ужасов «Оно» по одноименному роману Стивена Кинга — злым клоуном Пеннивайзом. О нем напоминают «глаза» с желтыми «зрачками» — дисковые индикаторы часов и минут — и характерная клоунская форма «рта» — индикатора фаз Луны. Новинка выпущена в 27 экземплярах: по сюжету фильма и романа, зло в образе Пеннивайза возвращается в городок Дерри каждые 27 лет.

«Каждый воспринимает роман по-своему, — рассказал Чайкин. — Меня привлекло умение Кинга не только придумывать невероятные сюжеты, но и открывать скрытые сложные эмоции. «Оно» заставляет перенестись в детство и почувствовать себя ребенком, полным страхов и переживаний: то, что взрослым кажется обыденным, бывает для детей сложным препятствием. Clown для меня — символ пережитого вместе с героями фильма и романа, я рад, что могу с помощью этих часов помочь нуждающимся больным детям».

Часть прибыли от продажи модели Clown будет направлена в один из фондов помощи детям с редкими врожденными заболеваниями.

Роман Стивена Кинга «Оно» впервые опубликован в 1986 году. Дважды экранизирован: Томми Ли Уоллесом в формате мини-сериала в 1990 году и Андресом Мускетти в формате кинофильма в 2017 году. Роль Пеннивайза сыграли соответственно Тим Карри и Билл Скарсгорд.

Константин Чайкин — единственный российский член международной Академии независимых часовщиков (Academie Horlogere des Createurs Independants, AHCI), в 2016 году выбран ее президентом сроком на два года. Автор запатентованных изобретений в области точной механики и часовых усложнений. В 2003 году основал в Москве мануфактуру Konstantin Chaykin.