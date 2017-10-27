Китайцы положили глаз на работы российского часовщика

Во вновь открытом в Шанхае Shanghai Clock Culture and Science Museum часть экспозиции посвящена работам российского часовщика Константина Чайкина. Об этом Чайкин рассказал «Ленте.ру».

Первый шанхайский музей часового дела Shanghai Clock Culture and Science Museum открылся в октябре 2017 года. Константин Чайкин, единственный российский член и в настоящее время президент международной Академии независимых часовщиков (AHCI), предоставил для экспозиции три свои работы: часы Joker, Cinema и Lunokhod.

«Я побывал в десяти разных часовых музеях мира, в том числе в Швейцарии и в Голландии, мои часы экспонировались в одном из них — в швейцарском Ла Шо де Фоне, но идея китайцев отличается от концепции других музеев и мне очень понравилась, — рассказал Константин Чайкин. — У них есть учебный класс, где любой желающий сможет присесть за часовой верстак и попробовать самостоятельно собрать часы. Это интересно не только взрослым коллекционерам часов, но и детям, даже дошкольного возраста. Такого музея недостает нам здесь, в России».

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Константин Чайкин — единственный российский член международной Академии независимых часовщиков (Academie Horlogere des Createurs Independants, AHCI), в 2016 году выбран ее президентом на два года. Автор запатентованных изобретений в области точной механики и часовых усложнений. В 2003 году основал в Москве мануфактуру Konstantin Chaykin. В 2017 году получил международную премию выставки-салона независимых часовщиков Swiss Independent Watchmaking Pavilion (SIWP).