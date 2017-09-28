Выпущены часы для патриотов России

Часовая мануфактура Konstantin Chaykin представила модель «Путник» с кварцевым механизмом и индикацией поясного времени во всех часовых поясах Российской Федерации. Об этом глава мануфактуры часовщик Константин Чайкин рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

«Я увлекаюсь альпинизмом и путешествую по России, и в какой-то момент решил, что объединить возможности сложных часов с качествами экстремальных моделей и сделать их доступными — хорошая и практичная идея, — сказал Чайкин. — Получилась уникальная и относительно недорогая модель с характеристиками зарубежных часов более высокого ценового сегмента. Находясь в любом уголке мира, на циферблате ты всегда видишь родную страну и время в любой ее точке».

Фото: Konstantin Chaykin 1 /2

Система индикации поясного времени России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского — изобретена и запатентована Чайкиным. На циферблате модели (синего, черного цвета или цвета хаки) в полукруглом окошке размещена вращающаяся кольцевая шкала с 24-часовой разметкой, над которой расставлены сокращенные обозначения названий городов, давших название часовым поясам. Над ней изображена карта России, на которой золотыми точками отмечены эти одиннадцать городов. Часы снабжены кожаным либо текстильным ремешком в тон циферблату.

Весной 2017 года бренд Edifice представил аналоговый EQB-501XDB, который четырежды в день подключается через смартфон владельца к интернет-серверу, автоматически определяя местоположение и данные о точном времени. Кроме того, часы обладают функцией отображения времени в двух часовых поясах.