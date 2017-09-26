Немцы из A. Lange & Söhne показали сложные часы в синих тонах

Немецкая часовая мануфактура A. Lange & Söhne пополнила свою линию часов с классическими усложнениями и ручной отделкой Handwerkskunst новой моделью 1815 Rattrapante Perpetual Calendar Handwerkskunst с вечным календарем, сплит-хронографом и индикатором фаз Луны. Механизм калибра L101.1 заключен в 41,9-миллиметровый корпус из белого золота с открывающейся задней крышкой, гравированный в обронной технике с декором из синей эмали. Крышку украшает рельефное изображение древнеримской богини Луны Селены, декорированное гравировкой «трамбляж».