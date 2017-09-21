Владельцам Lamborghini предложили достойные их автомобиля часы

Швейцарская часовая мануфактура Roger Dubuis и компания Lamborghini Squadra Corse объявили о выпуске первой модели часов в рамках своего сотрудничества. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы мануфактуры в четверг, 21 сентября.

Новые часы Excalibur Aventador S оснащены скелетонизированным механизмом специально разработанного калибра Duotor конструкции Astral Skeleton в форме распорок стоек автоподвески. Модель представлена в двух версиях в лимитированных сериях из 88 и 8 экземпляров в корпусах из карбона диаметром 45 миллиметров. В первой серии части механизма окрашены в фирменный желтый цвет Lamborghini Giallo Orion, а во второй эксклюзивной серии — в цвет Arancio Argos.

«Lamborghini Squadra Corse гордится сотрудничеством с таким прославленным брендом, как Roger Dubuis, с которым нас объединяет приверженность непрерывным инновациям и уникальность нашей продукции, — заявил Стефано Доменикали, президент и генеральный директор Automobili Lamborghini. — Сохраняя верность этим традициям, мы стремимся впечатлять и восхищать наших клиентов и поклонников бренда во всем мире».

Фото: Roger Dubuis

Мануфактура Roger Dubuis основана в 1995 году часовым мастером Роже Дюбюи. С 1999-го компания производит собственные мануфактурные калибры, сертифицированные Женевским клеймом (Poincon de Geneve). В настоящее время этим клеймом отмечены все без исключения механизмы марки. Производит часы авангардного дизайна с усложнениями (турбийоном, минутным репетиром, вечным календарем).

Летом 2017 года в токийском сервисном центре Cornes Shinonome II Roger Dubuis представила часы Excalibur Cobalt Chrome с механизмом калибра Roger Dubuis RD820SQ.