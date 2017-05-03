Мануфактура Roger Dubuis представила инновационные часы

Швейцарская мануфактура Roger Dubuis объявила о выпуске инновационных карбоновых версий часов Excalibur Spider с двумя новаторскими часовыми калибрами — 820SQ (автоматический скелетон с микроротором) и 509SQ (скелетон с парящим турбийоном), мировая премьера которого состоялась этой весной на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 3 мая.

Использование инновационного синтетического материала связано с рядом партнерских соглашений, заключенных мануфактурой с компаниями автопрома, где карбон применяется при производстве гоночных автомобилей.

Фото: пресс-служба Roger Dubuis 1 /2

«50-процентный выигрыш в весе за счет выбора материала означает 50-процентный выигрыш в запасе хода, позволяющий довести его в Excalibur Spider — Карбон — Скелетон с парящим турбийоном с калибром 509SQ до 90 часов. В этой революционной модели роль шасси выполняют платина и мост, решетку радиатора изображает классический узор «пчелиные соты», кузовом служит корпус часов, а турбийон функционирует как двигатель», — пояснил директор Roger Dubuis по продуктовой стратегии Грегори Бруттан.

Мануфактура Roger Dubuis основана в 1995 году часовым мастером Роже Дюбюи. С 1999-го компания производит собственные мануфактурные калибры, сертифицированные Женевским клеймом (Poincon de Geneve). В настоящее время этим клеймом отмечены все без исключения механизмы марки. Производит часы авангардного дизайна с усложнениями (турбийоном, минутным репетиром, вечным календарем).