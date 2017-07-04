Roger Dubuis презентовала часы Excalibur Cobalt Chrome

Швейцарская часовая мануфактура Roger Dubuis представила часы Excalibur Cobalt Chrome. Демонстрация прошла в Токио на станции автосервиса — в токийском сервисном центре Cornes Shinonome II, принадлежащем крупнейшему в городе ретейлеру люксовых суперкаров. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 июля.

Модель Excalibur 42 Cobalt Micro-Melt выпущена ограниченным тиражом в 28 экземпляров, часы оснащены механизмом калибра Roger Dubuis RD820SQ

Мануфактура Roger Dubuis основана в 1995 году часовым мастером Роже Дюбюи. С 1999-го компания производит собственные мануфактурные калибры, сертифицированные Женевским клеймом (Poincon de Geneve). В настоящее время этим клеймом отмечены все без исключения механизмы марки. Производит часы авангардного дизайна с усложнениями (турбийоном, минутным репетиром, вечным календарем).

В конце мая 2017 года компания представила модель Excalibur со скелетонизированным автоматическим механизмом из высокотехнологичного композита — листового ламинированного компаунда (SMC) из углеволокна, в два раза более твердого, чем сталь.