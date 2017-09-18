Швейцарцы выпустили часы с золотой Луной

Швейцарская часовая мануфактура Jaquet Droz представила первую модель в коллекции Grande Seconde с индикатором лунных фаз. Об этом сообщается на сайте производителя.

Новые часы Grande Seconde Moon оснащены механизмом с автоподзаводом мануфактурного калибра Jaquet Droz 2660QL3. Он заключен в корпус из белого либо розового золота диаметром 43 миллиметра. Индикатор лунных фаз с изображением Луны из золота совмещен с циферблатом счетчика секунд в положении «6 часов». Запас хода модели — до 68 часов. Часы снабжены ремешком из крокодиловой кожи. Часы требуют корректировки один раз в 122 года и 46 дней.

Фото: Jaquet Droz

Мануфактура Jaquet Droz основана часовщиком Пьером Жаке Дро в окрестностях швейцарского городка Ла Шо-де-Фон. В 1758 году он продемонстрировал свои часы в Испании, затем в Британии и Китае, и приобрел международную известность. Начиная с XVIII столетия компания известна как создатель механизмов с усложнениями и движущихся фигур-автоматонов. В настоящее время входит в состав Swatch Group.

В июле 2017 года мануфактура представила уникальные часы Grande Seconde Off-Centered для благотворительного аукциона Only Watch.