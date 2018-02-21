Опубликовано видео сборки рассчитанных на 100 веков часов

@JeffBezos / Twitter

Основатель Amazon Джефф Безос опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео сборки гигантских механических часов. Ожидается, что часы высотой около 153 метров будут работать без вмешательства человека 10 тысяч лет. Предприниматель инвестировал в проект 42 миллиона долларов из личных средств. Конструкция, спроектированная изобретателем Дэнни Хиллисом и основанной им американской некоммерческой организацией The Long Now Foundation, размещена в шахте в горе в Западном Техасе. Дэнни Хиллис разработал несколько прототипов модели меньшего размера.

Энергию для работы «вечный механизм» часов будет получать за счет смены дневных и ночных температурных циклов. Джефф Безос назвал проект «символом долговременного мышления».

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