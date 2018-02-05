Созданы грязеустойчивые часы

Японский бренд G-Shock, принадлежащий компании Casio, выпустил модель часов GWG-1000 Mudmaster для экстремальных условий. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 5 февраля.

Новые часы устойчивы к внешним воздействиям и вибрации, снабжены защитой от грязи, пыли, песка и мелких камней. Кнопки на корпусе также защищены от загрязнений и повреждений. Часы позволяют определять азимут, также в них имеется барометр, благодаря которому владелец узнает о смене погоды. Индикация времени на циферблате дублируется: есть аналоговый (со стрелками и крупными хорошо читаемыми цифрами) и электронный (с дисплеем) вариант.

К выходу модели компания Casio сняла видеоролик c участием пожарных, борющихся с огнем в лесу: он демонстрирует экстремальные условия, в которых способны работать G-Shock GWG-1000.

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В январе 2018 года G-Shock создал коллаборацию с DJ Nigo и его брендом Human Made. Выпуск капсульной коллекции был приурочен к 35-летию бренда. В линейку вошли две модели в пластиковом корпусе: круглые часы оттенка фуксии и ярко-желтые часы характерной восьмиугольной формы со скругленными углами. Их дизайн основан на исторических моделях-бестселлерах бренда DW-5635-9 и DW-6935-4 соответственно.

Бренд G-Shock специализируется на создании мужских и женских ударопрочных электронных часов, а также моделей для использования в экстремальных условиях, например, под водой. Бренд входит в корпорацию Casio. Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов.

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