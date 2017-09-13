Японцы переосмыслили стилистику милитари

Принадлежащий компании Casio бренд G-Shock представил новую серию ударопрочных часов GA-700 Utility Color. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда в среду, 13 сентября.

В коллекцию вошли три модели, вдохновленные переосмысленной дизайнерами компании стилистикой милитари и гаммой военной униформы. Часы выдержаны в трех цветах: хаки, темно-сером и оливковом и разработаны на базе модели GA-700, впервые выпущенной в 2016 году. Часы водонепроницаемы до 200 метров, оснащены функциями отображение мирового времени, LED-подсветкой, автоматическим календарем, таймером, секундомером.

Фото: пресс-служба G-Shock

Бренд G-Shock специализируется на производстве ударопрочных часов и сотрудничает с дизайнерами, художниками и музыкантами. Принадлежит компании Casio. Компания Casio основана в 1946 году в Токио, производит электронные устройства (калькуляторы, фотокамеры, музыкальные инструменты, планшеты) и наручные часы.

В сентябре 2017 года G-Shock представил модель GA-700SKZ-7 Tundra совместно с китайским брендом спортивной и городской одежды Sankuanz и дизайнером Шаньгуанем Жи (Shangguan Zhe).